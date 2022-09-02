Москвича будут судить за изнасилование рязанки в 2003 году

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы, 1979 года рождения. Мужчина, неоднократно судимый, в том числе за преступления против половой свободы личности, подозревается в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 27 июля 2003 года на улице Рязани обвиняемый, угрожая убийством, изнасиловал 20-летнюю девушку. Тогда установить насильника не получилось, но расследование продолжалось. Подозреваемого нашли недавно с помощью молекулярно-генетической экспертизы.

В ходе следствия мужчина признал вину в изнасиловании, дело передано в суд.