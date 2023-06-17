Суббота, 17 июня, 2023
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Москвич застрелил жену из арбалета

7info

В Калужской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Москвы. Мужчину подозревают в убийстве супруги, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, 13 июня мужчина ехал с женой на автомобиле в сторону Брянска. По дороге остановился, убил супругу выстрелом в шею из арбалета. Труп женщины москвич закопал в лесополосе на территории Барятинского района.

Через 2 дня после убийства мужчина заявил в полицию о пропаже супруги.

В результате первоначальных следственных действий следователи и криминалисты СК России получили доказательства причастности москвича к убийству. Подозреваемый задержан, труп обнаружен.

Выяснилось: супруги длительное время конфликтовали, готовились развестись.

Расследование продолжается.

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