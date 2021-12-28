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Вторник, 28 декабря, 2021
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Москвич занялся сексом с крышкой от шампуня

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В Москве в больницу попал 28-летний охранник с необычной травмой перед выходом на работу, пишет МК.

Инцидент произошел в ночь на 28 декабря. По словам мужчины, он поместил в прямую кишку пластмассовую круглую крышку от шампуня. Москвич утверждает, что и «сделал это просто так». Вскоре экспериментатор потерял предмет из виду.

Потерпевший рассказал врачам, что получил травму, так как у него «отсутствуют мозги». В итоге ему не потребовалась операция, поскольку крышка покинула организм без помощи хирургов.

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При этом мужчина заверил, что больше никаких экспериментов проводить не будет.

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