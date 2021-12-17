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Пятница, 17 декабря, 2021
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Москвич украл у рязанки смартфон в примерочной и попал на видео

Александр Ильин

В Рязани полицейские задержали 33-летнего жителя Московской области, который подозревается в краже смартфона у 42-летней девушки в обувном магазине, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Момент похищения телефона попал на камеры видеонаблюдения. 

Опросив работников торговой точки и выяснив приметы злоумышленника, полиция задержала ранее несколько раз судимого за кражу москвича. 

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По предварительным данным, рецидивист ходил по разным магазинам и высматривал оставленные без присмотра вещи. Заметив, что рязанка оставила куртку, когда пошла примерять обувь, подозреваемый воспользовался ситуацией и скрылся с телефоном. 

Возбудило уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. 

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