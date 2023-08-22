Москвич, убивший мать и спрятавший труп под Рязанью, получил 9,5 лет колонии

В Москве суд приговорил мужчину, убившего мать, к 9,5 годам колонии строго режима. Подробности дела сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Убийство 49-летний Сергей Романов совершил 23 марта 2023 года. В гараже на улице Фабрициуса мужчина поссорился с матерью, накинул на шею женщины резиновый ремень и задушил. Труп Романов привёз в Рязанскую область и спрятал в заброшенном здании.

Уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину мужчина признал полностью.

Приговор суда в законную силу не вступил, стороны могут обжаловать его в суде вышестоящей инстанции.