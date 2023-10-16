Москвич сломал нос девушке, которая чуть не откусила ему член

В больницу попал житель Москвы, которому возлюбленная едва не откусила половой член, пишет телеграм-канал Baza.

По предварительной версии, 34-летний мужчина отдыхал с 38-летней девушкой. Во время интимной связи в квартире также находилась их общая подруга, которая услышала крики москвича из соседней комнаты. Она вызвала скорую помощь.

Мужчине диагностировали повреждение мягких тканей полового члена. Вскоре его отпустили из больницы.

Выяснилось, что пострадавший решил отомстить девушке и ударил укусившую его москвичку по лицу, сломав ей нос.