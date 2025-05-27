Москвич сбил пенсионерку в Рязанской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Примерно в 11:10 19 мая в рабочем поселке Октябрьский Михайловского района вблизи дома №7 по улице Гончарова 40-летний житель города Москвы, управляя автомобилем «Киа Рио», по предварительной информации, при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего совершил наезд на пешехода — 84-летнюю местную жительницу. Водитель автомобиля «Киа Рио» на место происшествия вызвал скорую медицинскую помощь и правоохранительные органы.

В рамках проведения медицинского освидетельствования водителя на состояние опьянения был установлен отрицательный результат. В результате ДТП пожилая женщина-пешеход с травмами доставлена в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.