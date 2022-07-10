Москвич просидел час в затопленном лифте

Житель ЖК «Царицыно» просидел час в затопленном лифте в ожидании спасения.
Подробности происшествия сообщает РЕН ТВ. Пострадавший рассказал, что лифт в доме 5 корпус 2 на улице 6-ая Радиальная упал утром 10 июля.
Мужчина спускался со второго этажа, неожиданно лифт рухнул вниз. В кабину стала поступать вода. Вода дошла до щиколоток мужчине.
По словам пострадавшего, лифт упал с высоты около 4-5 метров. Специалисты открыли лифт через час. Мужчина отмечает, что он мог пострадать от удара током или захлебнуться водой.
Жители дома опасаются пользоваться лифтом и требуют проверить внутридомовое оборудование.
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