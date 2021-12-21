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Вторник, 21 декабря, 2021
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Москвич пришел на собеседование в свой день рождения и умер

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Полиция начала проверку по факту смерти 27-летнего жителя Москвы, который умер, не дождавшись собеседования, пишет КП.

По предварительной версии, в свой день рождения мужчина приехал на встречу с начальником охраны, чтобы устроиться на работу. Однако сотрудника не оказалось на месте.

В итоге москвич остался ждать его в одном из подсобных. Когда руководитель зашел туда некоторое время спустя, то увидел, что кандидат на должность мертв, у него изо рта выделялась белая пена.

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По предварительным данным, на теле мужчины не найдено никаких признаков применения насилия.

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