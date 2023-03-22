Среда, 22 марта, 2023
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Москвич предложил женщине донести пакеты до дома, а потом изнасиловал ее

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Жительница Москвы стала жертвой изнасилования после случайного знакомства, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Прохожий предложил 36-летней женщине донести пакеты до дома, на что та согласилась. В квартире она предложила ему кофе в качестве благодарности.

Злоумышленник ответил, что его не устраивает такое предложение. В итоге 48-летний мужчина набросился на несчастную, избил ее и изнасиловал.

Потерпевшей удалось написать сообщение соседке, которая пришла в ее квартиру вместе с мужем и спасла знакомую. Насильника задержали.

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