Пятница, 22 декабря, 2023
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Москвич получил пожизненный срок за преступления в Рязанской области

7info
Фото: vk.com/sudpress62
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В Рязанской области вынесен приговор уроженцу Москвы 1986 года рождения. Мужчина получил пожизненный срок за покушение на убийство двух лиц и совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетней. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Преступление совершено 7 августа 2022 года в одном из районов Рязанской области. Мужчина, судимый за изнасилование и грабёж, познакомился на улице с компанией молодых людей. Во время распития спиртного он захотел изнасиловать 15-летнюю девушку.

Мешавших новых знакомых москвич решил убить. Осуждённый трижды ударил ножом в шею и грудь 17-летнего парня и 2 раза 21-летнюю девушку.

Раненные смогли убежать и попросить помощь. К сожалению, молодой человек скончался в больнице.

— После того, как 15-летняя девушка осталась одна, мужчина причинил ей тяжкий вред здоровью, изнасиловал ее и совершил иные насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся с места совершения преступления, — сообщает Следственный комитет.

Подозреваемого силовики задержали по горячим следам.

Суд посчитал вину преступника доказанной и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

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