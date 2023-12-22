Москвич получил пожизненный срок за преступления в Рязанской области

В Рязанской области вынесен приговор уроженцу Москвы 1986 года рождения. Мужчина получил пожизненный срок за покушение на убийство двух лиц и совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетней. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Преступление совершено 7 августа 2022 года в одном из районов Рязанской области. Мужчина, судимый за изнасилование и грабёж, познакомился на улице с компанией молодых людей. Во время распития спиртного он захотел изнасиловать 15-летнюю девушку.
Мешавших новых знакомых москвич решил убить. Осуждённый трижды ударил ножом в шею и грудь 17-летнего парня и 2 раза 21-летнюю девушку.
Раненные смогли убежать и попросить помощь. К сожалению, молодой человек скончался в больнице.
Подозреваемого силовики задержали по горячим следам.
Суд посчитал вину преступника доказанной и приговорил его к пожизненному лишению свободы.