-15.2 C
Рязань
Пятница, 24 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Москвич едва не умер после сексуальных игр с женой в душе

powder

Жителю Москвы потребовалась медицинская помощь после сексуальных игр с женой в душе, пишет МК.

Инцидент произошел вечером 21 декабря в районе Орехово-Борисово Южное. По предварительной версии, 50-летний мужчина ранее увлекался сексуальными экспериментами с использованием товаров из интим-магазина.

На этот раз он принимали душ с женой. У парочки под рукой оказалась только пластиковая бутылка. В какой-то момент секс-испытатель поскользнулся, оперся ягодицами о стену, и предмет проскользнул внутрь тела.

Реклама

Мужчина срочно отправился в больниц, где хирурги справились с инородным телом. По их словам, в случае промедления мог произойти разрыв кишечника, и любитель острых ушел бы из жизни.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,855ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img