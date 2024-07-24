Москва VS регионы: лоты 50 кв. м против 70 кв. м с гардеробной, игровой и коворкингом

В столице большую часть предложения первичного рынка – более 30% – составляют лоты от 30 до 50 кв. м, при этом значительная часть из них приходится на бюджет в размере от 15 до 25 млн рублей. В рамках исследования девелоперской компании «Мармакс» выяснилось, что стоимость квартир регионального бизнес-класса аналогичной площади начинается от 6,5 млн рублей, а в бюджете 25 млн рублей чаще всего представлены объекты с люксовыми и уникальными характеристиками.

Эксперты «Мармакс» отмечают: в регионах в бюджете от 15 до 25 млн рублей можно приобрести квартиры в комплексах, планируемых к вводу в эксплуатацию в IV квартале 2025 года. Средняя площадь таких объектов может достигнуть 71 кв. м, а планировочные решения будут предусматривать просторные кухни-гостиные, несколько санузлов, балконы и гардеробные комнаты.

Что касается внутреннего наполнения комплексов, то они предусматривают не только классические решения в виде ландшафтного дизайна на территории и наличия спортивных и детских площадок, но и фитнес-залы, террасы, зону коворкинга, детские игровые комнаты, келлеры, консьерж-сервис, оформление лобби и межквартирного пространства по дизайн-проекту, инновационные системы безопасности, удобный паркинг, компетентную управляющую компанию, а также уникальные видовые характеристики.

«В подавляющем большинстве покупателями таких объектов становятся бизнесмены, представители среднего и высшего классов и инвесторы. Такие клиенты находятся в поиске комфорта, высокого уровня сервиса, развитой инфраструктуры, определенного комьюнити, а также безопасности. Безусловно, доля спроса на такую недвижимость постоянно меняется, на данный момент она составляет примерно от 20% до 30% по регионам», – комментирует Юрий Юров, генеральный директор девелоперской компании «Мармакс».

В целом важными характеристиками регионального проекта сегмента «бизнес» являются удобные и комфортные планировочные решения, позволяющие реализовать интересные дизайнерские идеи, уникальная архитектура проекта, высокие потолки, наличие террасы или зимнего сада, панорамное остекление, мастер-спальни и предложение видовых квартир.

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