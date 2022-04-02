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Суббота, 2 апреля, 2022

Московские фигуранты дела о торговле детьми рассказали о продаже младенцев в Красноярске

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Московские фигуранты дела о торговле детьми рассказали о продаже младенцев в Красноярске

Александр Ильин

Фигуранты дела о торговле младенцами в Москве — заместитель гендиректора компании «Росюрконсалтинг» Роман Емашев, переводчик Кирилл Анисимов, курьер Валентина Чернышева — раскрыли схему продажи детей в Красноярске, пишет «Коммерсантъ».

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Фигуранты, по данным следствия, вместе с сообщниками получали деньги от доноров половых клеток из других стран и искали для них суррогатных матерей в России. 

Детей трое россиян продавали биологическим родителям. Среди покупателей, в том числе, были «одинокие мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией».

Фигуранты дела также помогли установить схему торговли детьми в Красноярске. Там к услугам специалистов по ЭКО прибегали семейные пары из Китая.

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Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении троих россиян. В скором времени они пойдут под суд. 

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