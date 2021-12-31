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Пятница, 31 декабря, 2021
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Московская эскортница подозревается в убийстве клиента

Александр Ильин
арест

В Москве задержали 26-летнюю девушку из сферы эскорт-услуг, которая подозревается в убийстве 48-летнего мужчины в доме на улице Космонавтов, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. 

По данным телеканала, утром жильцы дома обнаружили в подъезде полуголую девушку с ножом в руках. Прибывшие на место полицейские нашли в квартире изрезанное тело мужчины. 

Позже задержанная рассказала, что познакомилась с погибшим в интернете. Пара договорилась о встрече дома у мужчины. Однако свидание прервала ссора. В ходе конфликта девушка схватила нож и ударила потерпевшего. 

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По словам подозреваемой, она нанесла удар в живот. Однако, как пишет РЕН ТВ, у мужчины повреждены шея, плечо и ухо. 

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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