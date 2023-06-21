Среда, 21 июня, 2023
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Москалькова рассказала о судьбе плененных белгородцев на Украине

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Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, как возвращают домой попавших в плен военных из Белгородской области, пишет «Бел.Ру».

По ее словам, всего из украинского плена удалось вернуть более 30 белгородцев. Российские власти каждый день работают по пленным и без вести пропавшим в зоне боевых действий.

«Когда мы получаем сообщение от людей, что их родной попал в плен, мы сразу сообщаем это в Минобороны», – пояснила Москалькова.

Это нужно для того, чтобы пленный попал в обменный фонд и к нему пришел Красный Крест. Эта организация проверяет условия, в которых содержат военных.

Кроме того, для возвращения людей из плена Москалькова связывается с уполномоченным по правам человека Верховной рады.

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