Мощные вспышки произошли на Солнце, возможны магнитные бури

Несколько мощных вспышек на Солнце зарегистрированы в среду, 14 мая.

По данным Института прикладной геофизики им. академика Е. К. Фёдорова всего было зарегистрировано пять вспышек разной мощности.

На сайте Лаборатории солнечной астрономии отмечается, что в 11:16 была зарегистрирована вспышка уровня X2.7 — самая крупная в текущем году. Эксперты отметили системный рост активности на звезде.

Пока точно не ясно, будет ли выброс после этих вспышек.

— Возможно, развивается крупный выброс (явно просматривается плато излучения, которое может быть связано со сформированным облаком горячей плазмы), но куда движется это облако, да и есть ли оно вообще, непонятно, — говорится в сообщении учёных.

Подобные выбросы могут стать причиной магнитных бурь на Земле.