Мощные вспышки произошли на Солнце, возможны магнитные бури

Несколько мощных вспышек на Солнце зарегистрированы в среду, 14 мая.
По данным Института прикладной геофизики им. академика Е. К. Фёдорова всего было зарегистрировано пять вспышек разной мощности.
На сайте Лаборатории солнечной астрономии отмечается, что в 11:16 была зарегистрирована вспышка уровня X2.7 — самая крупная в текущем году. Эксперты отметили системный рост активности на звезде.
Пока точно не ясно, будет ли выброс после этих вспышек.
— Возможно, развивается крупный выброс (явно просматривается плато излучения, которое может быть связано со сформированным облаком горячей плазмы), но куда движется это облако, да и есть ли оно вообще, непонятно, — говорится в сообщении учёных.
Подобные выбросы могут стать причиной магнитных бурь на Земле.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info