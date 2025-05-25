Мощная вспышка класса Х произошла на Солнце

Ночью в воскресенье, 25 мая, на Солнце произошла мощная вспышка класса Х. Событие отражено на графике вспышек, размещённом на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышка зафиксирована в 04:46 по московскому времени, к 04:52 она достигла пика, в 04:57 завершилась.

Подобные вспышки могут вызывать магнитные бури на Земле, при этом чем выше класс вспышки, тем сильнее может быть буря.

Ранее заметная вспышка на Солнце была зарегистрирована 24 мая, максимума она достигла в 23:23.

Отметим, что вспышки происходят на разных участках светила, выбросы от них могут быть направлены как в сторону Земли, так и от неё. В первом случае могут возникнуть магнитные бури.

Прогнозы по влиянию на планету сегодняшней мощной вспышки учёные пока не дали.