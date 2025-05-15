Мощи святителя Тихона прибудут в Рязань 26 мая

Утром в понедельник, 26 мая, в Рязань прибудет ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла до 9 октября православная святыня посетит 90 крупных городов РФ, в их числе и Рязань.

В нашем городе ковчег с мощами будет находиться два дня в Рождественском кафедральном соборе. Верующие встретят его 26 мая в 07:30, проводы пройдут на следующий день в 19 часов.

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26 мая в филармонии пройдёт концерт «Хранитель Церкви Русской», посвященный 100-летию со дня преставления святителя Тихона, Патриарха Московского.