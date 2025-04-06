Мощи Патриарха Тихона привезут в Рязань

В Рязань привезут мощи Патриарха Тихона 26 мая. Об этом сообщает Рязанская епархия.

6 апреля 2025 года от Донского монастыря в Москве началось принесение ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, которое охватит 90 крупных городов России и Белоруссии и завершится 9 октября. 1 ноября 1981 года Патриарх Тихон был канонизирован в лике исповедников со включением в Собор новомучеников и исповедников Российских.

Принесение будет сопровождаться различными торжественными событиями, такими как концерты, круглые столы, лектории, научные конференции, посвященные подвигу новомучеников и исповедников Церкви Русской.

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В ноябре 1991 года в Малом соборе Донского монастыря произошел пожар. Во время проведения восстановительных работ были обнаружены мощи святителя Тихона, похороненного здесь в 1925 году. 22 февраля 1992 года совершилось обретение мощей Патриарха Тихона. Святыня стала пребывать в Большом соборе обители.

Принесение мощей святителя Тихона даст возможность многим жителям Рязани и всей России усилить к нему свои молитвы. В Рязани святыня будет пребывать 26 – 27 мая.