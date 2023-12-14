Мошенники звонят рязанцам под видом сотовых операторов

Мошенники начали звонить рязанцам под видом сотрудников сотовых компаний, сообщает пресс-служба регионального отделения Центробанка.

Новая схема опасна тем, что на первый взгляд не связана с финансами – собеседник не спрашивает паспортные данные или данные карты, не предлагает перевести деньги на какой-либо счёт. Более того, чтобы усыпить бдительность, звонящий подчеркивает, что, в отличие от мошенников, он не запрашивает персональные данные, поскольку якобы всё пойдёт через защищенные каналы на Госуслугах.

Злоумышленник представляется сотрудником оператора сотовой связи и говорит, что у человека якобы заканчивается срок действия договора, но, чтобы не остаться без связи, можно продлить его дистанционно. Мошенники пользуются тем, что многие люди не знают – договор об оказании услуг связи заключается на неопределённый срок. Звонящий усыпляет бдительность потенциальной жертвы различными подробностями, ссылками на несуществующие законы нормативы и даже просит оценить качество услуг, которые предоставляет сотовый оператор.

После этого мошенник предупреждает, что для безопасности все заявки человек будет делать сам через портал Госуслуг, нужно лишь дать согласие. Для этого надо сообщить код, который пришёл в СМС-сообщении. Этот код на самом деле служит ключом для входа в личный кабинет портала Госуслуг.

«Узнав комбинацию цифр, злоумышленник получает доступ к аккаунту. Он оперативно меняет пароль, чтобы человек не мог войти в личный кабинет, а затем может подать заявку на кредит или заем от лица жертвы. Кроме того, большой объем информации о человеке – настоящий подарок для мошенников, которые используют методы социальной инженерии. Они могут позволить и аргументированно называть настоящие данные, убеждая жертву в том, что они якобы работают в банке, полиции и т.д.», – предостерегает начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин.

Эксперт напоминает: мошенники как правило стараются запугать. Они говорят о негативных последствиях, требуют принять решение быстро, не давая время на размышление.

Единственно верным вариантом будет положить трубку, а затем самостоятельно позвонить по официальному номеру той организации, откуда якобы поступил звонок. Такие телефоны указаны на сайтах компаний. Спешка и волнение в такой ситуации играют на руку злоумышленникам.

Важно помнить и о том, что коды из СМС нельзя никому называть, под каким бы предлогом звонящий не пытался их узнать. Также не следует забывать регулярно проверять свою кредитную историю. Это позволит узнать, не оформлен ли неизвестными кредит или микрозайм. Два раза в год кредитную историю можно проверить бесплатно.