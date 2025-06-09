Мошенники звонят рязанцам от имени преподавателей РГУ

Мошенники звонят рязанцам от имени преподавателей вузов. Об этом сообщает пресс-служба РГУ имени С.А. Есенина.

Сейчас распространяется новый вид мошенничества. Злоумышленники звонят на телефоны выпускников и представляются работниками вуза. Они просят ввести личные данные и номер диплома на сторонний сайт.

В университете отметили, что вуз не ведёт подобной работы и не имеет к этому отношения. Не предоставляйте свои личные данные незнакомым лицам.

В случае ответа на подозрительный звонок немедленно прекращайте разговор и сообщайте о случившемся в соответствующие службы.