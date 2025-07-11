Мошенники заставляют рязанских пенсионеров «спасать» деньги других

Финансовые мошенники стали активнее вовлекать в свои схемы пожилых людей. Сначала они втираются в доверие и заявляют, что деньгам пенсионера грозит опасность. Жертву вынуждают перевести сбережения на «резервный» или «специальный» счет якобы для их сохранения.

Следующий этап преступной схемы заключается в том, что пенсионера уговаривают стать помощником лже-правоохранителей. Пожилого человека делают курьером, который забирает деньги у новых жертв. В итоге формируется настоящая пирамида. Деньги получают мошенники, а пенсионеры становятся соучастниками преступления.

«Никаких специальных или резервных счетов не существует. При поступлении такого звонка нужно повестить трубку, после чего связаться со своим банком и уточнить информацию, — напоминает заместитель начальника отдела безопасности рязанского отделения Банка России Сергей Гусев. — Правоохранительные органы также не привлекают граждан к своим операциям, не запрашивают персональные данные по телефону и не просят передавать деньги».

Только за 1 квартал 2025 года в России мошенникам удалось совершить 296,6 тысяч операций почти на 6,9 млрд рублей. Больше всего денег злоумышленники похитили через каналы дистанционного обслуживания, например, онлайн-банкинг и переводы.