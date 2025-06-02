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ПроисшествияГлавные новости

Мошенники вымогают у рязанцев деньги от имени прокурорских работников

Анастасия Мериакри

Прокуратура Рязанской области предупреждает о телефонном мошенничестве от имени прокурорских работников. На территории области зафиксированы случаи телефонного мошенничества от имени работников прокуратуры.

На прошедшей неделе несколько жителей региона лишились своих сбережений, поверив «телефонным аферистам». Злоумышленники обманным путем выманивали у граждан денежные средства. Схема мошенничества была идентичной: неизвестные звонили гражданам и, выдавая себя за работников прокуратуры, сообщали о блокировке банковских счетов, при этом убеждая снять деньги со счетов и передать их на «безопасное хранение».

Доверчивые рязанцы, не убедившись в достоверности информации, передали деньги курьеру, который прибыл по указанному адресу. Прокуратура Рязанской области призывает граждан проявлять бдительность и осмотрительность при общении с незнакомцами по телефону.

Помните, что работники прокуратуры и других государственных учреждений никогда не будут запрашивать персональные данные по телефону. Если вам поступил подобный звонок, немедленно прекратите разговор и сообщите об этом в правоохранительные органы.

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