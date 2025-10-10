Пятница, 10 октября, 2025
Происшествия

Мошенники выманили у жительницы Рязани 1,3 миллиона рублей, пообещав «защитить» её деньги

Алексей Самохин
Изображение от rawpixel.com на Freepik

В отдел МВД России по Московскому району Рязани обратилась 23-летняя местная жительница, ставшая жертвой телефонных мошенников, действовавших по схеме «служба безопасности банка». Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

В течение двух недель неизвестные звонили девушке и убеждали её, что злоумышленники пытаются похитить её сбережения, оформить на неё кредиты и перевести деньги экстремистским организациям.

По словам потерпевшей, она знала о подобных схемах, но аферисты сумели вывести её из равновесия и убедить перевести средства на «безопасный» счёт якобы для защиты от незаконных операций.

Следуя указаниям преступников и скрывая всё от семьи, рязанка оформила кредиты, обналичила полученные деньги и через банкомат перевела 1 миллион 353 тысячи рублей на предоставленные реквизиты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Полиция принимает меры для установления и задержания лиц, причастных к преступлению.

