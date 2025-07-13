Мошенники украли деньги у девочки-подростка из Рязанской области

В Новомичуринске 12 июля мошенники украли деньги у девочки-подростка. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Девочка 16 лет приехала на каникулы к своим бабушке и дедушке, здесь она решила продать беговую дорожку. Разместила соответствующее объявление на интернет-площадке, спустя час после публикации ей позвонила женщина, желавшая купить спортинвентарь. Чтобы сделка прошла, звонившая скинула девочке в одном из мессенджеров ссылку и попросила по ней перейти.

Когда подросток перешла по незнакомой ссылке, с ее банковского счета списались 16 800 рублей. Из переписки с «покупательницей» пропала ссылка. В банке, куда сразу же позвонила девочка, заблокировали счет и порекомендовали обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 статьи 159 УК РФ).