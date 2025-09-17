Мошенники стали представляться сотрудниками Росреестра

Росреестр предупредил об активизации мошенников, которые выдают себя за сотрудников ведомства. Они звонят россиянам под предлогом проведения несуществующих операций с недвижимостью, чтобы выведать личные данные. О том, чем это грозит и как действовать, если вы попались на их уловку, рассказал юрист Юрий Капштык в интервью изданию «Подмосковье сегодня».

Схема мошенничества: от звонка до доступа к счетам

По словам эксперта, мошенническая схема достаточно однотипна. Используя информацию о наличии недвижимости, которую злоумышленники получают из открытых источников или взломанных баз данных, они звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками Росреестра.

Главная цель — получить персональные данные: номер паспорта, реквизиты банковских карт и, самое важное, доступ к учетной записи на «Госуслугах». Под предлогом отмены фейковой операции с недвижимостью мошенники просят назвать код, который на самом деле является кодом активации доступа к сайту.

Если человек передает этот код, мошенники могут получить доступ ко всем его счетам, списать деньги и даже оформить на его имя кредиты, если не установлен запрет на дистанционное получение займов.

Что делать, если вы стали жертвой

Юрист советует немедленно обратиться в полицию. Если с ваших счетов уже списали деньги, нужно также связаться с банком. Необходимо попросить заблокировать все операции, а затем поменять номера карт и вкладов.

Юрий Капштык отметил, что жертвами подобных схем чаще всего становятся люди пенсионного возраста, которые не так хорошо знакомы с современными технологиями и редко пользуются интернетом.

В заключение эксперт призвал быть бдительными, так как мошенники могут представляться не только сотрудниками Росреестра, но и работниками ЖКХ, БТИ, Мосгаза и других служб.