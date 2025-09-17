Среда, 17 сентября, 2025
13.1 C
Рязань
Общество

Мошенники стали представляться сотрудниками Росреестра

Алексей Самохин
Freepik AI

Росреестр предупредил об активизации мошенников, которые выдают себя за сотрудников ведомства. Они звонят россиянам под предлогом проведения несуществующих операций с недвижимостью, чтобы выведать личные данные. О том, чем это грозит и как действовать, если вы попались на их уловку, рассказал юрист Юрий Капштык в интервью изданию «Подмосковье сегодня».

Схема мошенничества: от звонка до доступа к счетам

По словам эксперта, мошенническая схема достаточно однотипна. Используя информацию о наличии недвижимости, которую злоумышленники получают из открытых источников или взломанных баз данных, они звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками Росреестра.

Главная цель — получить персональные данные: номер паспорта, реквизиты банковских карт и, самое важное, доступ к учетной записи на «Госуслугах». Под предлогом отмены фейковой операции с недвижимостью мошенники просят назвать код, который на самом деле является кодом активации доступа к сайту.

Если человек передает этот код, мошенники могут получить доступ ко всем его счетам, списать деньги и даже оформить на его имя кредиты, если не установлен запрет на дистанционное получение займов.

Что делать, если вы стали жертвой

Юрист советует немедленно обратиться в полицию. Если с ваших счетов уже списали деньги, нужно также связаться с банком. Необходимо попросить заблокировать все операции, а затем поменять номера карт и вкладов.

Юрий Капштык отметил, что жертвами подобных схем чаще всего становятся люди пенсионного возраста, которые не так хорошо знакомы с современными технологиями и редко пользуются интернетом.

В заключение эксперт призвал быть бдительными, так как мошенники могут представляться не только сотрудниками Росреестра, но и работниками ЖКХ, БТИ, Мосгаза и других служб.

Самые читаемые материалы

Новости России

Десантники нашли странный труп в окопах ВСУ на Константиновском направлении

После осмотра формы и экипировки стало ясно, что это не наёмник, а кадровый военный.
Новости России

Шахназаров: России нужна мобилизация, иначе страна столкнется с тяжелыми последствиями

По его мнению, России необходимо срочно мобилизовать экономику и общество и отказаться от идеи переговоров с западными странами.
Власть и политика

Александра Кондратьева стала и.о. министра образования Рязанской области

Ранее обязанности министра исполняла Ольга Васина. По данным РИА 7info, вчера у неё был последний рабочий день в этой должности.
Общество

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Рязани 

На первом месте — коммерческий директор производственного предприятия: соискателю готовы платить от 180 000 рублей в месяц.
Новости России

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачёву с головой 

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачеву с головой 

Последние новости

Общество

В Рязани приостановили подачу горячей воды на трёх улицах до 3 октября 

МУП «РМПТС» сообщает о временном прекращении подачи горячей воды по ряду адресов в Рязани  в связи с капитальным ремонтом трубопровода.
Общество

Аналитики SOKOLOV: за полгода рязанцы потратили на ювелирные изделия 1,094 млрд рублей

В Рязанской области вырос и средний чек на ювелирные украшения. За первое полугодие 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 19% и составил 9 530 рублей. 
Происшествия

В Рязанской области чиновницу осудили за перелом позвоночника у ребёнка

В сентябре 2024 года 11-летняя девочка провалилась через ветхий настил на детской горке и получила перелом позвоночника. Площадка находилась в ведении местной администрации.
Новости России

В Петербурге вооруженные палками мигранты устроили массовую драку

Иностранцы устроили массовую драку на Лиговском проспекте в Петербурге,...
Новости России

Блогера избили в Петербурге после слов: «Солнышко, не найдётся сигаретки?» 

Инцидент произошел на площади рядом с Домом культуры. По словам самого блогера, конфликт начал взрослый мужчина.
Новости России

Россия ответила жёстко, ВСУ страдают и умирают

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал союзников по НАТО конфисковать российские активы для финансирования «восстановления» Украины.
Новости России

Россиян возмутили названия салонов оптики — SHOT

Под критику попали такие вывески, как «Слепая курица», «Лупоглазик», «Слепень» и «Жабкины глазки».
Новости России

Доктор Мясников назвал самую опасную для жизни часть суток

Предутренние часы наиболее опасны для жизни человека, заявил врач...