Мошенники, похищающие средства со счетов граждан, начали использовать новый, вдвойне опасный метод. Для звонков потенциальным жертвам они используют подменные номера обычных граждан. Об этом «Известиям» рассказали эксперты платформы «Мошеловка».

В последний месяц на портал стали поступать сообщения от россиян, чьи номера используют мошенники для подмены. Им звонят люди и говорят, что с их номера был звонок «от сотрудника банка», который пытался выведать персональную информацию для похищения средств со счета. При этом сами абоненты никаких звонков не совершали и не имеют отношения к мошенническим схемам, рассказала «Известиям» руководитель платформы Евгения Лазарева.

Она добавила, что есть и обращения от потенциальных жертв. При попытке перезвонить на номер, определяемый телефоном во время такого звонка, отвечает совершенно другой человек с иными особенностями речи и даже другого пола, утверждающий, что никаких звонков в последнее время он не совершал.

«Мы считаем, что таким образом злоумышленники добиваются почти гарантированного нанесения вреда гражданам России. Они не только совершают мошеннические атаки для извлечения собственной выгоды, но и активно занимаются вредительством. Что называется, стремятся подгадить доступным способом», — пояснила Лазарева.

Она напомнила, что большая часть атак на счета граждан происходит из кол-центров, которые располагаются в недружественных странах.

Опрошенные «Известиями» эксперты по кибербезопасности отметили, что при использовании метода подмены номеров с помощью IP-телефонии можно позвонить от лица любого абонента.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Фикция по вызову: мошенники стали использовать для подмены номера россиян