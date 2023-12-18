Мошенники стали чаще звонить от имени сотовых операторов с требованием продлить SIM-карту, пишут «Известия».

По данным приложения Kaspersky Who Calls, число таких звонков в октябре по сравнению с сентябрем выросло втрое, а в ноябре (по сравнению с сентябрем) — уже вчетверо.

По данным платформы Народного фронта «Мошеловка», подобные звонки начали фиксироваться в конце лета, сейчас они входят в число любимых мошенниками.

Абоненту звонит человек, представляется работником сотового оператора и говорит об истечении срока действия SIM-карты или договора на предоставление услуг. Звонящий заявляет, что уведомление пришло в устной форме, так как в личном кабинете абонента информация не отображается.

Звонящие пытаются выманить конфиденциальные и учетные данные от личного кабинета абонента, а также одноразовые коды. Получив доступ, мошенники настраивают переадресацию СМС или выпускают виртуальный дубликат SIM карты (eSIM).

Кроме того, злоумышленники могут получить доступ к личному кабинету других сервисов абонента.