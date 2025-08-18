Мошенники создали фейковые страницы и чаты от имени руководителей администрации Рязани

В Рязани мошенники создали фейковые страницы и чаты от имени руководителей администрации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В социальной сети Telegram появились фейковые страницы руководителей администрации города Рязани. От их имени создают чаты, в которые добавляют жителей города и просят выслать «уникальный ключ», полученный через бота – якобы для подтверждения трудового стажа и начисления будущей пенсии.

После того, как человек высылает код, мошенники получают доступ к его аккаунту на «Госуслугах». Подобные чаты не имеют ничего общего с деятельностью администрации и являются мошенническими.

Рязанцев просят не переходить по ссылкам от незнакомых людей, а также не сообщать никому код от «Госуслуг» — его спрашивают только мошенники.