Мошенники рассылают от лица и. о. ректора РГУ сообщения и вымогают деньги

Мошенники от лица и. о. ректора РГУ имени С. А. Есенина Игоря Мурога рассылают сообщения и вымогают деньги. Об этом Мурог сообщил на своей странице ВКонтакте.

Рассылка происходит в мессенджерах и в социальных сетях (чаще Telegram) якобы от имени Мурога с фейковых аккаунтов. В сообщении мошенники используют фразы: «сотрудники ФСБ хотят с Вами пообщаться», «в ближайшее время должен связаться куратор ФСБ, у него есть вопросы по поводу безопасности» и т.п. Далее с людьми связываются по телефону и узнают про банковские счета и вклады, убеждают снять и внести денежные средства на определенные реквизиты.

— Сообщаю, что эти противоправные действия ведут злоумышленники, — пишет руководитель университета. — Если сомневаетесь, позвоните мне на личный телефон или в приёмную ректора РГУ по тел.: 8(4912)97-15-15 доб. 1021.

По словам Игоря Мурога, несколько человек уже стали жертвами данного мошенничества.