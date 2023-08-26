Мошенники, продавшие пенсионерки витамины на 480 тысяч рублей, пойдут под суд

Перед судом предстанут 36-летняя женщина и 44-летний мужчина, обвиняемые по ч. 3 ст. 159 УК РФ. (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Подробности сообщила прокуратура Москвы.

Обвиняемые с соучастниками позвонили 77-летней пенсионерке и, представляясь медицинскими работниками, сообщили ей ложную информацию о якобы обнаруженном у нее заболевании крови.

Злоумышленники предложили женщине приобрести за 480 тысяч рублей лекарственные препараты, которые необходимы для лечения.

Получив согласие женщины обвиняемый приобрел витамины, которые разложил в таблетницу и передал своей соучастнице.

В свою очередь обвиняемая одела медицинский халат и маску и, прибыв домой к потерпевшей на ул. Руднева под видом медицинского работника, передала ей таблетницу, забрала у женщины денежные средства и с места преступления скрылась.