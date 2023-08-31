Мошенники придумали придумали новый способ обмана с просроченными SIM-картами

Мошенники используют новую легенду для доступа в личные кабинеты абонентов мобильных операторов, пишут «Известия». Злоумышленники звонят от имени оператора и просят указать код из SMS для продления срока действия SIM-карты.

Получив код, преступники получают доступ в онлайн-банк, почту, мессенджеры, соцсети жертвы.

По словам куратора платформы «Мошеловка» Аллы Храпуновой, аферисты заходят на сайт оператора связи из базы абонентов Билайна и МТС. Возможно, у них есть данные о банках, которыми пользуются люди.

ЦБ подтверждает существование подобной схемы и просит не сообщать коды звонящим.

По мнению экспертов, новая схема обмана опаснее предыдущих из-за психологического воздействия и неосведомленности людей.

Для снижения рисков рекомендуется установить запрет на дистанционный перевыпуск SIM-карты, проверить переадресацию в личном кабинете и обратиться в службу поддержки оператора при подозрительных активных сессиях.