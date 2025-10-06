Мошенники похитили 900 тысяч рублей у рязанца, представившись сотрудниками ФСБ

Прокуратура Советского района Рязани провела проверку по обращению гражданина, пострадавшего от телефонных мошенников. Злоумышленники обманом похитили у него 900 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью к заместителю прокурора области Александру Качуренко. В ходе проверки выяснилось, что мошенники, выдавая себя за сотрудников ФСБ, ввели мужчину в заблуждение и убедили его перевести деньги на свои счета.

На основании этого факта следственные органы возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, часть 4). В ходе расследования было установлено, что деньги поступили на счета жителя Московской области.

Для защиты прав потерпевшего прокуратура подала в Троицкий районный суд Москвы иск о взыскании с «дроппера» суммы неосновательного обогащения.