Мошенники под видом «домофонной компании» обманывают рязанцев

Мошенники обманывают жителей Рязанской области под видом сотрудников «домофонной компании». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.

Дистанционные мошенники стали использовать новый повод, чтобы войти в доверие к потенциальным жертвам и в итоге лишить их денег – рязанцев обзванивают от имени сотрудников «домофонной компании». Так, от действий аферистов пострадала 78-летняя жительница Рязани.

Неизвестный по телефону сообщил пенсионерке, что в подъезде ее дома запланирована замена двери и, соответственно, изменится код от домофона. Якобы для получения нового кода женщине по указанию собеседника пришлось назвать набор цифр из смс-сообщения, которое пришло ей на телефон.

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Через некоторое время заявительнице позвонил другой неизвестный и представился сотрудником правоохранительного органа. Он сообщил, что пенсионерка общалась с мошенниками, продиктованный ей код может быть использован для кражи денег с ее счета или оформления от ее имени кредитов, поэтому необходимо срочно перевести все имеющиеся денежные средства на «безопасный счет».

В результате, ведомая злоумышленником, женщина перевела через банкомат 2 миллиона рублей на указанный счет. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники УМВД и УФСБ напоминают о необходимости проявлять бдительность. Не следует выполнять какие-либо действия под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись, — называть коды из смс, устанавливать приложения, оформлять кредиты или совершать иные банковские операции. Если звонящие настаивают на спасении ваших денег с помощью «безопасных» или «резервных» счетов – это мошенники!