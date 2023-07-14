Пятница, 14 июля, 2023
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Мошенники обновили известную схему кражи аккаунтов в Telegram

7info7
Image by jcomp on Freepik

Мошенники обновили популярную схему кражи Telegram-аккаунтов. Теперь они приглашают пользователей в канал, где размещают сообщение от имени некой женщины. По легенде, у ее хороших знакомых дочка попала в финал конкурса рисунков и нужно проголосовать за работу, чтобы девочка смогла выиграть поездку в лагерь. Для этого ей необходимо набрать голоса пользователей, рассказали «Известиям» в «Лаборатории Касперского».

Затем предлагается перейти по ссылке, которая также указана в сообщении. Но в реальности человек попадает на фишинговый ресурс, который маскируется под страницу авторизации в Telegram. Там просят ввести номер телефона и код подтверждения — именно эти данные и нужны мошенникам для кражи аккаунта.

– Обнаруженный фишинг — яркий пример того, как злоумышленники упрощают себе задачу и слегка меняют работающие легенды под актуальную новостную повестку. За основу они взяли схему, которая получила широкое распространение еще зимой прошлого года — голосование за детский рисунок, и адаптировали под летний период. Вероятно, ее эффективность связана с тем, что данная тема звучит правдоподобно, — объяснила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

Полученный доступ к аккаунтам мошенники могут затем использовать для различных целей, в том числе для кражи конфиденциальных данных, шантажа и рассылки мошеннических сообщений, считают в компании.

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