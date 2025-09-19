Мошенники начали атаковать участников СВО, ветеранов и их семьи, предлагая оформить ежемесячную выплату в 500 тысяч рублей — якобы через «инвестиционную программу». Для этого используют сайты-двойники благотворительных фондов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию F6, разрабатывающую технологии против киберпреступности.

Злоумышленники создают фальшивые сайты, где размещают ложную информацию о «новой программе поддержки». Утверждают, что выплаты — по 500 тысяч рублей в месяц — доступны за счёт участия в несуществующей инвестиционной программе. Для убедительности публикуют дипфейки с «отзывами» от имени бойцов, заявляют, что программа якобы создана «по приказу президента», «вклады застрахованы государством», а выплаты уже получают «свыше 10 000 участников СВО».

Посетителям предлагают внести «вклад» от 50 тысяч рублей — обещают доход «от 21% ежемесячно». На сайте работает фальшивый калькулятор прибыли.

Чтобы «вступить в программу», нужно оставить заявку — указать имя, фамилию, номер телефона. После этого жертве звонит «персональный менеджер» из мошеннического колл-центра.

Цель — не только украсть «депозит», но и похитить личные данные, а также заразить устройство вредоносом — чтобы получить контроль и списать деньги со всех счетов.

Аналитики F6 считают: мошенники либо только готовятся к массовым атакам, либо проводят целевые. Домены сайтов уже индексируются в российских поисковиках.

Компания установила связь между организаторами этой схемы и другими сайтами-приманками, использующими бренды российских финансовых организаций. Обнаруженные ресурсы направлены на блокировку — но мошенники могут создавать новые.

Аналитик департамента Digital Risk Protection компании Анастасия Князева отметила: теперь к атакам на семьи участников СВО подключились специалисты по инвестиционному мошенничеству. Использование дипфейков в таких схемах зафиксировано впервые.

Эксперты рекомендуют:

— не верить обещаниям быстрого и крупного дохода;

— перепроверять информацию о госпрограммах в официальных источниках;

— внимательно проверять домены посещаемых сайтов.