Мошенники, обманувшие пенсионеров на 1,6 млн рублей, получили серьёзные сроки

С учетом позиции прокуратуры суд приговорил двоих москвичей в возрасте 35 и 37 лет, совершивших мошенничество в отношении пенсионеров, к 9 годам 6 мес. и 9 годам лишения свободы соответственно. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

В январе 2022 года злоумышленники обзванивали потерпевших от имени родственников и сообщали заведомо ложную информацию о привлечении их близких к уголовной ответственности, а также о необходимости возмещения материального и морального вреда пострадавшим лицам в результате дорожно-транспортных происшествий. Обманутые пенсионеры, полагая, что помогают родным, передавали злоумышленникам денежные средства через прибывших к ним курьеров, в роли которых выступали подсудимые.

Таким образом были похищены денежные средства у пятерых столичных пенсионеров на общую сумму более 1,6 млн рублей.

Один из сообщников будет отбывать наказание в колонии общего режима, а его ранее судимый подельник — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.