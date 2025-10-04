Мошенники начали звонить россиянам под видом работников военкоматов

Телефонные мошенники запустили новую схему обмана, используя тему осеннего призыва в армию. Они звонят гражданам, представляясь сотрудниками военкоматов, чтобы якобы уточнить факт получения электронной повестки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах Москвы.

Как работает новая схема мошенничества

Злоумышленники используют психологическое давление и приказной тон, чтобы заставить жертву сотрудничать.

Начало звонка: Звонящий спрашивает потенциальную жертву, получила ли она электронную повестку с требованием явиться в военкомат.

Получение кода: Если человек отвечает отрицательно, ему предлагают «повторно отправить документ», для чего просят продиктовать код из присланного СМС-сообщения.

Запугивание: Мошенники могут использовать запугивание, например, угрожая «административным и даже уголовным наказанием за сам факт неполучения электронной повестки».

Житель Подмосковья Артем, которого пытались обмануть, подтвердил, что звонившие активно использовали приказной тон.

Опасность передачи кода

Правоохранительные органы предупреждают, что схема несет двойную опасность и сигналы о ней уже поступают из разных регионов страны:

Доступ к «Госуслугам»: Передавая код, жертва, скорее всего, предоставляет мошенникам доступ к своему аккаунту на портале «Госуслуг». Это позволяет злоумышленникам использовать персональные данные для преступных целей, включая оформление кредитов и микрозаймов.

Вредоносное ПО: СМС-сообщение с кодом также может способствовать установке вредоносного программного обеспечения на мобильное устройство. С его помощью мошенники могут получить доступ к банковским сервисам и использовать устройство для дальнейших атак.

Правоохранительные органы напоминают, что военкоматы не подтверждают по телефону факты получения электронных повесток. Кроме того, в уголовном и административном кодексах нет такого понятия, как «факт неполучения электронной повестки».

Напомним, Рязанская область стала одним из регионов России, в которых призывникам направляют только электронные повестки. Шанс стать жертвой мошенников у жителей Рязани, в связи с этим, выше.