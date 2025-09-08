Мошенники начали звонить рязанцам на стационарные телефоны

В Рязани участились случаи телефонного мошенничества через стационарную связь. Злоумышленники сообщают, что договор связи якобы завершён, и предлагают его продлить. Для этого они запрашивают личные данные абонента.

Далее под предлогом «связи с курьером», который привезёт новый договор, мошенники стараются узнать номер мобильного телефона жертвы. Затем на него приходит СМС с кодом «для подтверждения». На самом деле этот код относится к мобильному банку или личному кабинету на портале Госуслуг.

— Люди стали осторожнее относиться к звонкам на мобильные телефоны. Кроме того, операторы связи активно борются с мошенниками. Поэтому преступники ищут новые способы выйти на жертву, — поясняет заместитель начальника отдела безопасности рязанского отделения Банка России Сергей Гусев.

Эксперт напоминает: лучшая защита — это внимательность. Любую полученную информацию нужно перепроверять: положить трубку и перезвонить в организацию по официальному номеру. Сообщать звонящим персональные данные и коды категорически нельзя.

По данным Банка России, только за первое полугодие 2025 года мошенники по всей стране похитили почти 13,8 млрд рублей. Количество операций без согласия клиента превысило 569 тысяч.