Понедельник, 8 сентября, 2025
19 C
Рязань
Происшествия

Мошенники начали звонить рязанцам на стационарные телефоны

Алексей Самохин
Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

В Рязани участились случаи телефонного мошенничества через стационарную связь. Злоумышленники сообщают, что договор связи якобы завершён, и предлагают его продлить. Для этого они запрашивают личные данные абонента.

Далее под предлогом «связи с курьером», который привезёт новый договор, мошенники стараются узнать номер мобильного телефона жертвы. Затем на него приходит СМС с кодом «для подтверждения». На самом деле этот код относится к мобильному банку или личному кабинету на портале Госуслуг.

— Люди стали осторожнее относиться к звонкам на мобильные телефоны. Кроме того, операторы связи активно борются с мошенниками. Поэтому преступники ищут новые способы выйти на жертву, — поясняет заместитель начальника отдела безопасности рязанского отделения Банка России Сергей Гусев.

Эксперт напоминает: лучшая защита — это внимательность. Любую полученную информацию нужно перепроверять: положить трубку и перезвонить в организацию по официальному номеру. Сообщать звонящим персональные данные и коды категорически нельзя.

По данным Банка России, только за первое полугодие 2025 года мошенники по всей стране похитили почти 13,8 млрд рублей. Количество операций без согласия клиента превысило 569 тысяч.

Новости Рязани и области

Последние новости

