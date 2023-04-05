Мошенники начали предлагать деньги за оценки на Booking

В Сети появились мошенники, предлагающие людям за вознаграждение оценивать отели на Booking.com, сообщили «Известиям» в компании R-Vision. Портал по выбору жилья прекратил работу в России в марте 2022 года, на нем больше нельзя платить российскими банковскими картами, а также отсутствует возможность бронирования отелей с российского IP-адреса.

«Несмотря на то, что Booking приостановил работу в России, злоумышленники используют сервис как приманку. А вот уже при переходе по объявлению в мессенджеры, тема корректируется — пользователю предлагают помочь онлайн-магазинам «в продажах». За денежное вознаграждение нужно выполнить несколько заданий. Например, проставить «лайки» определенным товарам на сайте продавца», — сказал руководитель компонента Endpoint экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко.



Злоумышленники готовы принимать на работу людей старше 25 лет. Это может быть связано с тем, что банки куда менее охотно выдают кредиты или оформляют карты заемщикам младше этого возраста, отметил эксперт центра аналитики внешних цифровых рисков Solar AURA компании «РТК-Солар» Александр Вураско.



За последнюю неделю корреспондент «Известий» получил несколько таких предложений о работе. Их отправители утверждали, что готовы платить до 8 тыс. руб. в сутки за то, чтобы положительно оценивать отели на Booking.



«Известия» связались с одним из авторов сообщений в Telegram. Мошенники объяснили, что «работа ведется совместными усилиями Booking и DNS. Миссия состоит в том, чтобы увеличить популярность магазина, рассказать большему количеству людей о продуктах, которые он продает». Далее корреспонденту «Известий» выдали первое задание — лайкнуть утюг в DNS.



«В качестве следующих заданий доверчивым людям предлагают завести кошелек на стороннем сервисе, перечислить туда деньги и с него выкупить эти товары. Потраченную сумму обещают вернуть с процентами. Однако покупка товара — это всего лишь обман, не являющейся настоящей сделкой. Новый «сотрудник» просто лишается своих денег», — объяснил Куценко



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Обставить отзыв: мошенники стали предлагать деньги за оценки на Booking