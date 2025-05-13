Мошенники начали отправлять россиянам СМС от имени Госуслуг

Телеграм-канал «Вестник киберполиции России» дал пояснения в связи с продолжающимися рассылками поддельных сообщений о взломе «Госуслуг».

В сообщении отмечается, что с сайта Госуслуг уведомления россиянам, в том числе и жителям Рязани, о входе в учётную запись приходят на привязанную к профилю электронную почту и только тогда, когда пользователь сам подписался на них в разделе «Безопасность» на портале. Письма приходят с одного адреса: reply@gosuslugi.ru.

В СМС сообщения о входе в аккаунт Госуслуги не присылают. Если звонить на номер, с которого пришло сообщение, человеку ответит мошенник.

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С техподдержкой Госуслуг можно связаться по бесплатному номеру: 8 800 100-70-10.