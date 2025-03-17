Мошенники начали обманывать школьников

Появился новый вид мошенничества. Мошенник связывается со школьником, представляется медсестрой из школы. Сообщает о необходимости медосмотра, заявляет, что ученик может пропустить уроки

Ученику предлагают пройти онлайн-регистрацию на якобы медицинский осмотр. В разговоре выманивают последние 4 цифры номера входящего звонка. После получения этих цифр завершают разговор.

Цель мошенников: получить данные для авторизации на различных сервисах. Чаще всего для оформления микрозаймов.

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Проведите беседу с детьми, расскажите о подобных схемах, предупредите, что не нужно сообщать никаких данных по телефону. Научите детей перепроверять информацию через классного руководителя или администрацию школы