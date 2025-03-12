Мошенники используют новую схему обмана через сервис «Мой ГАЗ»

Мошенники начали обманывать рязанцев с помощью сервиса «Мой ГАЗ». Об этом сообщает пресс-служба «Газпром Межрегионгаз Рязань».

Злоумышленники отправляют СМС от имени «сервиса», после чего звонят абоненту, представляясь сотрудником газовой компании, и просят сообщить код из сообщения. Это якобы нужно для актуализации договора. Ни в коем случае не сообщайте код из СМС-сообщений. Актуализация данных через сервис «Мой ГАЗ» никогда не проводится подобным образом. Сотрудники газовой компании, разработчики сервиса никогда не просят у клиентов информацию из сообщения. Исключением является СМС, отправленное в рамках обращения по заявке клиента, которую он сам направил через форму обратной связи.

Отмечается, что мошенники могут связываться с людьми, которые не являются пользователями личного кабинета «Мой ГАЗ». Будьте внимательны и не доверяйте незнакомцам!

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По всем вопросам, связанным с пользованием сервисом «Мой ГАЗ», вы можете обратиться в подразделения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» или по телефонам: +7 (4912) 290-029, 8 (800) 350-25-70.