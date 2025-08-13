Мошенники начали красть аккаунты на «Госуслугах» от имени военкоматов — РБК

В России участились случаи телефонного мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками военкоматов и под предлогом «актуализации данных в реестре электронных повесток» пытаются выманить коды из СМС для доступа к личным кабинетам граждан на портале «Госуслуги».

Об этом РБК рассказал эксперт по социотехническому тестированию компании Angara Security Яков Филевский.

По его словам, настоящие звонки от военкоматов и других государственных органов носят только информационный характер и не требуют срочных действий. Официальное взаимодействие происходит через бумажные или электронные повестки, а один лишь телефонный звонок не имеет юридической силы.

Мошенников можно распознать по ряду признаков. Чаще всего они звонят с мобильных номеров, тогда как госучреждения обычно используют городские телефоны. Главный сигнал опасности — просьба сообщить коды из СМС, данные документов или другую личную информацию.

«Государственные службы никогда не запрашивают такие сведения по телефону», — подчёркивает Филевский.

Злоумышленники активно используют психологическое давление: создают ощущение срочности, угрожают штрафами или другими последствиями, нагнетают обстановку и задают вопросы, провоцирующие ответ «да». Тема воинского учёта для многих мужчин эмоционально чувствительна, что делает её удобным инструментом для манипуляций.

Чтобы защитить личные данные, эксперт советует использовать надёжные пароли, включать двухфакторную аутентификацию через приложения вместо СМС и заходить на «Госуслуги» только через официальный сайт или мобильное приложение. Пожилым людям он рекомендует иметь отдельную SIM-карту для работы с порталом и хранить её у доверенного лица.

Если поступил подозрительный звонок, Филевский рекомендует сразу прервать разговор, записать номер и время, а затем связаться с нужной организацией через официальные контакты. Он также предупреждает, что мошенники могут применять и другие схемы — поддельные сайты «Госуслуг», фальшивые письма о блокировке аккаунта и комбинацию нескольких легенд, представляясь сотрудниками разных ведомств.