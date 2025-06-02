Мошенники используют игрушки Лабубу для кражи Telegram-аккаунтов у россиян

Мошенники начали использовать популярные среди россиян игрушки в виде зубастых монстров Лабубу для кражи Telegram-аккаунтов. Как рассказали РИА Новости в компании F6, в мессенджере появились боты, которые предлагают получить игрушку в подарок за отзыв, а также якобы проводят розыгрыши.

«Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 выявили Telegram-ботов, где Лабубу используется как приманка для фишинга и вовлечения пользователей в сомнительные схемы. Один из ботов, например, предлагает подарок за отзыв, но для этого просит отправить свой контакт, а затем ввести код из Telegram под видом подтверждения “уникального пользователя”. На самом деле это — код доступа к аккаунту», — сообщили в компании.

Также были обнаружены боты, якобы организующие розыгрыш игрушек Лабубу. Для участия пользователям предлагают подписаться на определённые Telegram-каналы, некоторые из которых продвигают мошеннические схемы с целью кражи денег.

Кроме того, специалисты нашли несколько аккаунтов и ботов, предлагающих фейковую продажу игрушек. После перевода денег «продавец» может перестать выходить на связь, и вернуть средства, скорее всего, не получится.

По словам ведущего аналитика департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгения Егорова, мошенники используют любую популярную новинку — модные товары и игрушки — в качестве приманки. Они быстро адаптируют схемы обмана под новые инфоповоды.

«Схема с ложными подарками — одна из таких. Когда в роли приманки используются игрушки, дети особенно уязвимы из-за своей доверчивости. Угнанные Telegram-аккаунты, в том числе детские, могут затем использоваться в противоправных целях», — добавил Егоров.

Эксперты F6 советуют всегда с осторожностью относиться к розыгрышам и обещаниям подарков, особенно если такие предложения приходят в мессенджерах, социальных сетях или по электронной почте. Если для получения подарка нужно перейти в Telegram-бот и выполнить какие-либо действия — скорее всего, это попытка обмана.