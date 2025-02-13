Мошенники используют фишинговый сайт для обмана студентов

Обнаружен ресурс, используя который мошенники под предлогом «Государственной единой системы оценивания студентов» выманивают код доступа от аккаунта на портале «Госуслуги». Об этом сообщает «Вестник киберполиции России».

Ссылки выглядят легитимно: гесос.рус или gesos.ru, однако ведут на ресурс с намного менее презентабельным адресом: https://xn--c1ae1alb.xn--p1acf/.

В сообщении киберполиции рассказывается, какие реальные сервисы доступны студентам на «Госуслугах».

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Поступление в вуз и колледж – подача заявлений через «Госуслуги» без личного визита.

Справки из вуза (о доходах, о статусе студента) – можно заказать онлайн.

Оформление социальных льгот – скидки на проезд, пособия, студенческие выплаты.

Дорабатывается электронный студенческий билет – регистрация или восстановление через портал.