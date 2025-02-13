Четверг, 13 февраля, 2025
-6.3 C
Рязань
Фото: freepik.com/
Общество

Мошенники используют фишинговый сайт для обмана студентов

Алексей Самохин

Обнаружен ресурс, используя который мошенники под предлогом «Государственной единой системы оценивания студентов» выманивают код доступа от аккаунта на портале «Госуслуги». Об этом сообщает «Вестник киберполиции России».

Ссылки выглядят легитимно: гесос.рус или gesos.ru, однако ведут на ресурс с намного менее презентабельным адресом: https://xn--c1ae1alb.xn--p1acf/. 

В сообщении киберполиции рассказывается, какие реальные сервисы доступны студентам на «Госуслугах».

Реклама

Поступление в вуз и колледж – подача заявлений через «Госуслуги» без личного визита.

Справки из вуза (о доходах, о статусе студента) – можно заказать онлайн. 

Оформление социальных льгот – скидки на проезд, пособия, студенческие выплаты.

Дорабатывается электронный студенческий билет – регистрация или восстановление через портал.

Мошенники используют фишинговый сайт для обмана студентов Обнаружен ресурс, используя который мошенники под предлогом «Государственной единой системы оценивания студентов» выманивают код доступа от аккаунта на портале «Госуслуги».

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.