Мошенники начали использовать в своих схемах новый закон о предустановке RuStore на устройства Apple. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Bi.Zone.

Злоумышленники связываются с владельцами iPhone, представляясь сотрудниками госорганов, чтобы украсть персональные данные или получить доступ к их устройствам.

Мошенники звонят или пишут россиянам и под видом представителей госорганов или сервисных центров требуют подтвердить учетную запись Apple. Они утверждают, что это необходимо для установки RuStore, и просят назвать код из СМС. Если жертва назовет этот код, она потеряет доступ к своим личным данным.

Кроме того, мошенники могут убедить владельца iPhone установить вредоносное программное обеспечение под видом официального магазина приложений. Чтобы оказать давление, они могут запугивать штрафами или блокировкой устройства, которые якобы грозят за невыполнение требований.

Эксперты Bi.Zone дали несколько советов, как не попасться на удочку мошенников.

Проверьте номер. Убедитесь, что номер звонящего не помечен как «спам».

Будьте осторожны с кодами. Относитесь с большим подозрением к любым просьбам продиктовать какой-либо код из СМС или установить приложение.

Перепроверяйте информацию. Не верьте на слово. Всегда перепроверяйте информацию на официальных сайтах или в надежных источниках.

Сообщайте о звонках. Обязательно сообщайте оператору связи о подозрительных звонках.

Закон, обязывающий Apple разрешить установку RuStore, был подписан президентом России Владимиром Путиным 7 июля. В случае невыполнения этих требований, товар будет считаться бракованным.