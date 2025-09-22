Понедельник, 22 сентября, 2025
Мошенники будут красть данные с iPhone, предлагая установить RuStore — эксперты

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Мошенники начали использовать в своих схемах новый закон о предустановке RuStore на устройства Apple. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Bi.Zone. 

Злоумышленники связываются с владельцами iPhone, представляясь сотрудниками госорганов, чтобы украсть персональные данные или получить доступ к их устройствам.

Мошенники звонят или пишут россиянам и под видом представителей госорганов или сервисных центров требуют подтвердить учетную запись Apple. Они утверждают, что это необходимо для установки RuStore, и просят назвать код из СМС. Если жертва назовет этот код, она потеряет доступ к своим личным данным.

Кроме того, мошенники могут убедить владельца iPhone установить вредоносное программное обеспечение под видом официального магазина приложений. Чтобы оказать давление, они могут запугивать штрафами или блокировкой устройства, которые якобы грозят за невыполнение требований.

Эксперты Bi.Zone дали несколько советов, как не попасться на удочку мошенников.

  1. Проверьте номер. Убедитесь, что номер звонящего не помечен как «спам».
  1. Будьте осторожны с кодами. Относитесь с большим подозрением к любым просьбам продиктовать какой-либо код из СМС или установить приложение.
  1. Перепроверяйте информацию. Не верьте на слово. Всегда перепроверяйте информацию на официальных сайтах или в надежных источниках.
  1. Сообщайте о звонках. Обязательно сообщайте оператору связи о подозрительных звонках.

Закон, обязывающий Apple разрешить установку RuStore, был подписан президентом России Владимиром Путиным 7 июля. В случае невыполнения этих требований, товар будет считаться бракованным.

Семья и отношения

Осенние свадьбы: Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов уходящей недели

К пожеланиям присоединились рязанцы в комментариях к публикации.
Культура и события

В Рязани и области масштабно отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Более 30 культурных площадок объединят десятки мероприятий: от научных конференций до концертов и театральных постановок. Вход на все события свободный.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.
Новости России

Жена развелась с предателем Ступниковым, погубившим около 200 россиян

Супруга бывшего офицера российской армии Льва Ступникова развелась с ним,...
Погода

Рязанцев ждет резкое похолодание: ученый рассказал о погоде на ближайшие дни

В понедельник, 22 сентября, рязанцам повезет с погодой последний раз – севернее региона, через Белое море, будет проходить крупный и активный циклон, он обратится к Центру России своим теплым сектором.

Новости России

Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Новости России

«Возмездие не за горами»: в Госдуме прокомментировали атаку на Крым

Возмездие не за горами и киевский режим поплатится за свои преступления, — сказал Шеремет
Новости России

В убийстве пропавшей 3-летней девочки обвиняется её отец

Чтобы скрыть следы преступления и отвести от себя подозрения, мужчина сообщил матери ребенка, что девочку якобы похитили. После этого они вместе обратились в полицию.
Новости России

Убившая трёх детей в Канске мать была невменяемой

Очевидцем расправы стал 7-летний сын, которого мать взяла с собой и пошла к родителям. Там ребёнок рассказал о произошедшем.
Происшествия

Пистолет Макарова нашли во время уборки берега Оки в Рязани 

Ржавое оружие волонтёры принесли на пункт сбора отходов, находившийся на месте сотрудник полиции сразу же вызвал оперативную группу.
Новости России

Здоровье

Нарколог Исаев: Употребление алкоголя более трех раз в неделю — сигнал опасности

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев предупредил, что регулярное употребление алкоголя чаще двух-трех раз в неделю может быть тревожным сигналом, указывающим на риск развития зависимости.
Происшествия

Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен в Рязанской области утром 22 сентября

Сама угроза атаки беспилотников действовала в Рязани и области с 01:31. Жителям региона предложили укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 