Мошенницу приговорили к 4 годам колонии за обман жительницы Старожилова

Женщину 41 года приговорили к 4 годам колонии за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Соучастники позвонили жительнице Старожилова и представлялись ее родственниками, сообщив заведомо ложную информацию о том, что в результате ДТП они попали в больницу в тяжелом состоянии. Обвиняемая, выполняя роль «курьера» телефонных мошенников, приехала по месту жительства потерпевшей, которая передала денежные средства в размере 800 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Потерпевшей возместят материальный вред на сумму более 660 тысяч рублей.