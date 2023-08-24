Морпех «Атлет» рассказал об уничтожении укреплённых позиций ВСУ

На Южно-Донецком направлении продолжает работу морская пехота. Наши бойцы, прорываясь через боевые порядки врага, уничтожают противника в его же окопах, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Недавно морпехи разрушили укрепленные позиции ВСУ и захватили много трофеев. О бое рассказал военнослужащий с позывным «Атлет»: «Выходили бронегруппой, поддерживали пехоту огнем. Уничтожили два ДЗОТа. При контакте противник оставляет свои позиции, бросает технику».

Секрет успеха морской пехоты в качественной подготовке и высокой мотивации личного состава. Это позволяет нашим бойцам добиваться успеха на передовой и теснить врага.